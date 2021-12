Pontal do Triângulo: cidades ficam sem energia elétrica após queda em Avatinguara

Pontal do Triângulo Mineiro. Várias cidades da região do Pontal do Triângulo Mineiro ficaram sem energia elétrica na tarde desta quarta-feira (29.dez.2021). A interrupção de cerca de 30 minutos ocorreu após queda no fornecimento na estação de Avatinguara, próximo à Canápolis.

Segundo o prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, que já prestou serviços à Companhia de Energética de Minas Gerais (CEMIG), um ponto de conexão de energia, que estava prestes a ser rompido na rede de Avatingura, teve de ser reparado — por isso a energia foi interrompida temporariamente.

As cidades de Ituiutaba, Capinópolis, Cachoeira Dourada, Ipiaçu, Gurinhatã e Santa Vitória foram afetadas pela interrupção no fornecimento.

O fornecimento foi restabelecido por volta das 17h.