Uma pessoa morre e seis ficam feridas em acidente na BR-040 em Carandaí

Um acidente envolvendo um triciclo, um veículo de passeio e um caminhão matou uma pessoa e deixou seis feridas na manhã desta quarta-feira (29) no km 574 da BR-040, em Carandaí, na região Central de Minas Gerais. Dentre os feridos, estavam duas crianças, de 3 e 5 anos, e um adolescente de 16.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima fatal pilotava o triciclo e morreu no local. Ela precisou ser desencarcerada. Os ocupantes do carro de passeio, as crianças, o adolescente e um casal, que não teve as idades informadas, não tiveram ferimentos graves.

O condutor do caminhão foi atendido no local e encaminhado ao hospital pelo SAMU.

Militares de Barbacena e de Conselheiro Lafaiete deslocaram para o atendimento da ocorrência.

Além de quatro guarnições de Bombeiros de Barbacena e Conselheiro Lafaiete, estiveram no local uma equipe de resgate do SAMU, a Polícia Militar, a Polícia Civil e socorristas da Via 040.

