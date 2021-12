Zé Felipe cancela shows após receber diagnóstico de pneumonia viral

O cantor Zé Felipe, 23, foi diagnosticado com uma pneumonia viral e por isso precisou cancelar apresentações que ele faria no final do ano. Os detalhes foram divulgados por sua assessoria por meio de comunicado nas redes sociais.

Segundo ele, os shows dos dias 30 e 31 de dezembro e de 1º de janeiro não serão mais realizados. “O artista apresentou uma melhora significativa. Além do quadro do cantor, outros seis integrantes da equipe tiveram de ser afastados, três com Covid-19 e outros três com H3N2”, diz trecho.

Zé Felipe está isolado com Virgínia

No momento, o artista está isolado com a mulher, Virgínia Fonseca. O casal, aliás, que quase venceu o Prêmio F5 como casal mais shippado de 2021, estreou na MTV Brasil como apresentadores do programa Pimpa Meu Insta, na terça-feira (7). A novidade é uma parceria inédita do canal com o Instagram.

Nos episódios, o casal pretende ajudar usuários da rede social e influenciadores aspirantes a bombar seu perfil e criar melhores conteúdos. Virginia, 22, tem 31,3 milhões de seguidores em sua própria conta, onde compartilha momentos do dia a dia com sua filha bebê, Maria Alice, aparições na mídia, encontros com celebridades e exercícios físicos.

Já Zé Felipe é um dos seis filhos do sertanejo Leonardo e, apesar de abraçar o gênero musical do pai, também se joga no funk, brega e piseiro. Ele possui 21,1 milhões de seguidores em seu Instagram, que também gira em torno de momentos com a esposa e a filha, além de shows e viagens.

Fonte: O Tempo