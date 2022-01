América faz proposta oficial ao zagueiro Éder, do Atlético-GO

Em busca de zagueiros para repor as saídas de Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Anderson, o América avançou na negociação para contar com Éder, defensor do Atlético-GO. O jogador de 26 anos tem contrato com o clube goiano até fevereiro de 2022.

Há algumas semanas, o zagueiro vinha conversando com a diretoria do Atlético-GO para renovar o contrato, mas Éder recusou a última oferta e comunicou que não seguirá no clube. Éder já pode assinar um pré-contrato sem compensação financeira para o time goiano.

Com o caminho livre, a diretoria americana fez proposta oficial ao staff do jogador, para contratação por três anos. A foi divulgada pelo Jornal O Dia e confirmada pelo Super.FC.

Éder está no clube desde fevereiro de 2020, quando foi adquirido junto ao Furacão. Nesta temporada, realizou 49 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência.

