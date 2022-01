América trabalha para adquirir 50% dos direitos de Fabrício Daniel

O América quer adquirir 50% dos direitos econômicos do atacante Fabrício Daniel até o fim deste mês de Dezembro. Foi o que revelou o coordenador de futebol clube-empresa, Marcus Salum, na última terça-feira (28). O jogador pertence ao Mirassol.

“O Fabrício, estou tentando viabilizar um recurso (para renovar o contrato). O passe dele estava fixado em 500 mil euros (cerca de 3 milhões e trezentos mil reais) por 50%, é um valor pesado para o início do ano”, declarou Salum, ao canal Hora do Coelho.

O dirigente espera contar com a boa relação com a diretoria do Mirassol, para que a negociação possa se concretizar o mais rápido possível. “Sou muito amigo do Juninho (Antunes, diretor de futebol) do Mirassol”, disse.

Salum ainda contou que o dirigente afirmou querer negociar com o América, pois foi quem revelou o jogador. “Se você fizer uma proposta, vou estudar sobre com carinho”, disse o diretor do Mirassol a Salum.

O coordenador americano vê com otimismo o desfecho. “Ainda não fiz (a proposta) porque estou tentando viabilizar o passe dele, mas vou fazer até o dia 31 (dezembro). Vamos ver o que consigo resolver desse assunto”, concluiu.

Fabrício Daniel chegou ao América em julho deste ano com contrato de emprestimo junto ao Mirassol. Atuou em 22 jogos com a camisa americana, marcou três gols e deu duas assistências.

Problemas com o treinador?

Em novembro, houve um certo desentendimento entre Marquinhos Santos e Fabrício Daniel. Questionado sobre a ausência e perda de espaço do atleta, o treinador falou sobre o interesse de Fabrício Daniel em sair do América.

“É natural que alguns atletas acabem entregando os pontos, buscando uma outra situação. Temos que estar atentos aos detalhes do dia a dia para sermos coerentes com aqueles que queiram e estão buscando espaço”, declarou.

O empresário do jogador, Neto Gonovez, disse que Fabrício estava focado no América e feliz no clube. E que gostaria de permanecer para a próxima temporada.

