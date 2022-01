‘Aqui tá inundado’, diz menina em vídeo de salvamento de bombeiros em MG

Um vídeo publicado nesta quinta-feira (30) pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais gerou comoção entre os internautas. As imagens mostram militares com água na altura do peito, ajudando na condução de um barco pelas ruas de Salinas, no Norte de Minas. Em cima da pequena embarcação está uma família, incluindo uma criança. “Aqui tá inundado”, diz a menina. O vídeo teve mais de 66 mil visualizações e 6.500 curtidas.

Salinas foi uma das cidades mineiras impactadas pelas chuvas nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil do Estado, 124 municípios mineiros tiveram situação de emergência reconhecida.

De acordo com os bombeiros, nesta quinta-feira não houve registro de novos alagamentos na região urbana das cidades de Porteirinha, Salinas, Rio Pardo de Minas, Rubelita e Taiobeiras. “Todavia, o trabalho continua com vistorias em áreas de risco, limpeza das vias, cortes de árvores caídas e outras ocorrências que visem voltar os locais a maior normalidade possível”, afirma a corporação, por nota.

Os bombeiros informaram ainda que, em algumas comunidades rurais de Salinas, Rio Pardo de Minas e Taiobeiras, há pessoas com dificuldade de acesso. O apoio aéreo está sendo empenhado, principalmente, no transporte de pacientes para hospitais e entrega de medicamentos. Especialmente em Rio Pardo, as aeronaves foram importantes para o transporte de 39 pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas.

Em Porteirinha alguns afetados estão começando a retornar para as suas residências onde não haja mais risco, conforme a corporação. Mas continuam os trabalhos de ajuda humanitária e de monitoramento das áreas de risco.

Os quarteis do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão funcionando como pontos de arrecadação de donativos e a distribuição está sob responsabilidade da Defesa Civil Estadual.

