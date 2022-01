Araxá: caminhoneiro morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-262

Caminhão foi parar às margens da BR-262 em Araxá — Foto: Reprodução/Redes Sociais



Araxá, Minas Gerais. Um motorista de 43 anos morreu em um acidente na BR-262, na manhã desta quinta-feira (30.dez.2021). Duas pessoas também ficaram feridas durante o acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta de 6h, na altura do Km 710. Um caminhão baú com placas de Ribeirão Preto (SP) seguia no sentido Uberaba bateu em outro caminhão que seguia no sentido contrário.

Em seguida, o veículo bateu de frente com um carro de passeio, saiu da pista e parou na vegetação às margens da rodovia. O motorista do caminhão baú não resistiu e morreu no local. O corpo foi retirado das ferragens pelos bombeiros e ficou aos cuidados da perícia da Polícia Civil.

As duas ocupantes do carro atingido, sem idades informadas, tiveram ferimentos leves e foram levadas para uma unidade de saúde de Araxá. O motorista do outro caminhão não se feriu.

Equipes da Triunfo Concebra e Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuaram na ocorrência.