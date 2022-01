Arena MRV divulga balanço das obras da futura casa do Galo

Quem passa pelas proximidades das obras da Arena MRV, futura casa do Atlético, pode ver, com os próprios olhos, a evolução da construção. Mas os responsáveis pelo empreendimento resolveram transformar estas impressões em números, e nesta quinta-feira (30), divulgaram um balanço dos trabalhos. Em resumo, 43% da obra está concluída e o cronograma de entrega será mantido, com previsão de inauguração para o final de 2022.

De acordo com o levantamento, atualmente são cerca de 660 funcionários trabalhando, sendo que no pico foram 1.100. Ao longo do ano, 2.600 toneladas de estruturas metálicas foram erguidas no local, além de 1.300 peças de arquibancada e outros 13 mil pré-moldados de concreto que foram instalados.

O texto diz ainda que há três meses a construção passou para a parte interna, com instalações elétrica e hidráulica e de segurança. O teto do estádio, inclusive, começou a ser erguido no último mês.

“Chegamos ao final de mais um ano de muito trabalho e com motivos para comemorar todas as conquistas do projeto. A obra continua com o ritmo esperado, fechamos importantes parcerias e a venda de cadeiras cativas está sendo um grande sucesso. O próximo ano será de grande expectativa, mas também de muito trabalho, para que possamos entregar a obra no prazo estimado”, afirmou o CEO da Arena MRV, Bruno Muzzi.

Parcerias e apoio do torcedor

Com o avançar da obra, os parceiros comerciais começaram a aparecer. O primeiro foi o de uma empresa italiana de argamassas que agora dá nome ao espaço onde o torcedor alvinegro pode acompanhar o desenvolvimento da construção. Uma multinacional de aço, que já é parceira no empreendimento, também assinou contrato, assim como uma cervejaria.

Quanto à venda de cadeiras cativas, o texto afirma que os setores I e II estão esgotados, além de inúmeras vagas de estacionamento. Apenas com estes ativos o clube arrecadou R$ 121 milhões que serão revertidos para a continuidade do empreendimento. Ainda restam cadeiras no setor I Leste.

“É a última oportunidade para o atleticano ter o nome gravado em uma das cadeiras, que custam a partir de R$899/mês até dia 31/12. Após esta data, as condições comerciais podem mudar, e o benefício de ser convidado para o amistoso internacional da inauguração da Arena MRV deixa de existir”, diz trecho do texto.

O torcedor ainda pode ter o nome gravado no estádio no ‘Mural Alvinegro, azulejos que serão instalados nas paredes da esplanada, com pagamentos a partir de R$ 40. Outras informações e novidades podem ser obtidas clicando aqui.

