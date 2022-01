Bombeiros de Ituiutaba atendem ocorrência de colisão entre automóvel e motocicleta

Por volta das 13:00 desta quinta feira (30) um acidente entre carro e motocicleta foi registrado pelo CBMMG na cidade de Ituiutaba. Uma jovem de 21 anos que pilotava a motocicleta deslocava pela avenida dezessete, quando colidiu contra um veículo de passeio que descia a Av Trinta e Oito.

Segundo a vítima, o veículo de passeio teria avançado o sinal de parada obrigatória.

O comandante do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba passava pelo local no momento do acidente, prestou atendimento inicial à motociclista e solicitou empenho da unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e de uma equipe do SAMU.

Os socorristas do CBMMG e do SAMU realizaram o devido atendimento pré hospitalar à jovem, que se encontrava consciente e orientada, e a encaminharam para a UPAMI (Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba) com ferimentos leves na cabeça e suspeita de fratura em um dos braços.

O condutor do veículo prestou o devido socorro à vítima e esteve na UPAMI para acompanhar o estado de saúde da motociclista, acompanhado de familiares da mesma.