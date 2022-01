Circo Maximus estreia em Uberlândia pela primeira vez

Circo Maximus

Para animar ainda mais as férias da criançada, o circo Maximus estende sua lona luxuosamente no Uberlândia Shopping, a partir do dia 7 de janeiro, às 20h. Pela primeira vez na cidade, a trupe paranaense promete reviver a alegria do circo com espetáculos completos com palhaços, malabaristas, equilibristas, contorcionistas e um globo da morte com cinco motoqueiros. Entre a grandes atrações, o cantor e circense, Rafael Garcez conhecido como “Garoto do Circo” por se apresentar cantando no picadeiro desde criança, é presença confirmada. Ele já é o mais novo nome do estilo s ertanejo associado ao pop com o hit ‘Apaixonadim’.

Além disso, o circo traz uma atração direto do Beto Carrero World, o Arqueiro – número de extrema periculosidade. O público contará também com apresentações que misturam a tradição circense com tecnologias. Cada espetáculo tem uma nova surpresa, trazendo o que há de mais moderno em efeitos visuais para apresentações ao vivo. No quesito estrutura, a segunda filial do circo Maximus se destaca trazendo bonecos de fibra onde a criançada poderá se divertir tirando fotos pra guardar de recordação. Uma praça de alimentação também será montada com acomodações e comidas tradicionais como maçã do amor, churros, pipoca, cachorro-quente e muito mais. Outro diferencial são os números criativos, caracterizando apresentações que estimulam o lúdico, a imaginação e a fantasia, especialmente nas crianças. “Nos adultos, os espetáculos têm o compromisso de resgatar emoções adormecidas e a paixão pela arte através do circo”, o gerente Denilson Fagundes. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ou na bilheteria a partir das 18h, entre terça e sexta, e a partir das 10h aos sábados, domingos e feriados. Para estes dias, além do espetáculo às 20h, tem também às 16h e às 18h.

PROTOCOLO – Para maior segurança, o circo terá capacidade de público reduzida, aferindo a temperatura na entrada e disponibilizando álcool gel nas dependências. Só será permitida a entrada no espaço com uso de máscaras. Cada apresentação dura em média 1h e 40min.