Com representante em Portugal, cúpula do Galo tem nova reunião com Jesus

Após o primeiro encontro virtual realizado nessa quarta-feira (29) entre o Atlético, representado pelo diretor de futebol Rodrigo Caetano, e o staff de Jorge Jesus, nesta quinta-feira (30) pelo menos uma pessoa poderá estar cara a cara com o treinador português e seus representantes: o empresário Giuliano Bertolucci.

Bertolucci desembarcou em Lisboa no início da tarde desta quinta em voo que saiu de São Paulo e pode ser a ponte entre o alvinegro e o treinador. Ele pode ser peça importante para agilizar uma eventual contratação, tendo em vista que já há agendada para esta quinta nova reunião virtual, desta vez com a participação dos 4 R’s (Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador), além de Rodrigo Caetano, que já deu início às tratativas com os portugueses.

Apesar de um desejo inicial do treinador de permanência na Europa, onde já teve o nome especulado no Fenerbahçe, da Turquia, conforme a imprensa lusitana, Jesus está totalmente aberto a ouvir a proposta e o planejamento que o Galo possui para a temporada 2022, especialmente com as condições financeiras que serão apresentadas pelos mecenas atleticanos. As partes não têm um prazo definido para bater o martelo.

Facilitador

O caminho ficou aberto para a chegada de Jorge Jesus ao Galo com a confirmação de Paulo Sousa como técnico do Flamengo, oficializada nessa quarta. Jesus já havia demonstrado interessa em voltar a dirigir o clube que o consagrou no país, mas não houve acordo. Demitido do Benfica na terça e com a saída repentina de Cuca do Atlético, um velho sonho do alvinegro voltou a se tornar mais real.

Na atual temporada, o Mister conseguiu classificar o Benfica às oitavas de final da Champions League, está na semifinal da Taça da Liga, mas ocupa a terceira posição na Primeira Liga, além de ter sido eliminado da Taça de Portugal em revés para o arquirrival Porto, por 3 a 0, o que acabou tornando sua permanência no clube além-mar insustentável.

Fonte: O Tempo