Destaques do Cruzeiro, Duda e Mary Camilo se despedem do clube

O Cruzeiro não contará com dois de seus pilares para a temporada de 2022. A goleira Mary Camilo e meia Duda se despediram do clube nas redes sociais. Elas estavam no grupo desde 2019, quando o projeto do time foi iniciado.

A goleira, que tem 31 jogos com a camisa celeste publicou uma foto onde ressaltou que esta sexta-feira (31) será o último dia do ano e também seu último dia no clube. “Não farei parte da próxima temporada pelo Maior de Minas! E eu só tenho a agradecer a Deus por esses 2 anos que estive no clube e sou grata por cada momento, seja ele bom ou ruim”, disse. Mary ainda agradeceu a torcida do Cruzeiro, atletas e parceiros, e desejou boa sorte àqueles que seguirão na equipe.

Nesta quarta-feira (29) quem se despede foi a meia-atacante Duda, um dos principais nomes da equipe, e revelação do Cruzeiro. Duda foi artilheira do Campeonato Mineiro neste ano com cinco gols. No total, nestes três anos foram 49 jogos e 26 gols pelo Cruzeiro.

A meia, que acumula convocações para a Seleção Brasileira, também usou as redes sociais para comunicar o fim do vínculo. “Hoje me despeço do clube no qual eu tenho uma gratidão enorme! Cruzeiro Esporte Clube, lugar onde eu cresci como atleta, como pessoa e principalmente onde pude desenvolver e crescer no futebol”, declarou.

A jogadora já firmou contrato com o Internacional, como antecipou o portal Onze Minas.

