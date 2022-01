Detentas denunciam policial penal por crimes sexuais em penitenciária de Minas

Duas detentas da penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, denunciaram um policial penal por crimes sexuais. De acordo com a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), o agente é acusado de levar itens não permitidos para as celas em troca de relações sexuais e de ameaçar as internas caso não aceitassem.

A denúncia foi formalizada na segunda-feira (27) e as duas mulheres foram encaminhadas para um hospital público da cidade, onde serão submetidas a exames de corpo de delito e receberão atendimento médico e psicológico. A informação foi divulgada pelo Diário de Uberlândia e confirmada pela reportagem.

Em nota, a Sejusp disse que o servidor está afastado por atestado médico, mas que responderá administrativamente às acusações. A secretaria informou ter aberto um procedimento interno para apurar o caso, que é acompanhado pela corregedoria, e também disse que as investigações serão realizadas pela Polícia Civil.

“A Sejusp ressalta que não compactua com quaisquer desvios de conduta dos seus servidores e que apura, com rigor e celeridade, atos que não condizem com a prática funcional de seus agentes”, diz trecho do texto enviado.

Ainda, a Sejusp acrescenta ter notificado o Ministério Público e o poder Judiciário sobre o ocorrido.

Fonte: O Tempo