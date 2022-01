Diego Costa rebate especulações sobre multa rescisória para deixar o Galo

Nos últimos dias surgiram especulações de que o atacante Diego Costa, do Galo, estaria disposto a arcar com o valor da multa rescisória para rescindir com o clube, e assinar contrato com o Corinthians. Mesmo de férias, o jogador usou as redes sociais para ironizar a situação.

O atacante publicou um storie onde segura uma garrafa de cerveja e escreveu: “Única coisa que ando pagando e olhe lá!!! Fica a dica”, ironizando a situação. Veja a foto abaixo.

De férias em sua cidade natal, em Lagarto, em Sergipe, Diego Costa tem publicado as aventuras em sua conta pessoal no Instagram.

Fonte: O Tempo