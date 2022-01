Olho na situação de Diego Costa

Enquanto o clube passa pelo processo de contratação de um novo treinador, com Jorge Jesus seguindo como o nome preferido da direção atleticana, outras movimentações no Atlético também precisam ser resolvidas, como é o caso de Diego Costa. O jogador, que chegou com muito cartaz ao Galo, tem seu nome ligado a uma possível saída do clube. Diego fez boas partidas pelo Atlético e ajudou em vários momentos decisivos nas campanhas da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiu manter uma regularidade por causa de alguns problemas físicos. Diego Costa é um excelente jogador e, se estiver em forma, pode ser ainda mais útil, pois se trata de um atleta muito acima do nível, com experiência europeia e com Copa do Mundo no currículo. Certamente, é o tipo de jogador que o futuro treinador alvinegro, seja lá quem for, gostaria de contar. Ainda mais Jorge Jesus, que está acostumado a trabalhar com estrelas do futebol, como foi na época do Flamengo e também no comando do Benfica e do Sporting, em Portugal. Um abraço!

Fonte: O Tempo