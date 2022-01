Red Bull Bragantino anuncia Rosana como treinadora do time feminino

O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira (30), a ex-jogadora Rosana como nova treinadora do time feminino. O vínculo vai até janeiro de 2024. Ela estava no Athletico-PR desde fevereiro deste ano.

A medalhista olímpica e vice-campeã do mundo com a Seleção Brasileira conquistou o título paranaense com o Furacão, e por pouco não conquistou vaga na elite do futebol feminino. Foi eliminado justamente pelo Bragantino, nas quartas de final. Após empate em 4 a 4, foi eliminado do Brasileiro Feminino Série A2, nos penâltis, por 4 a 2.

Rosana Augusto é a nova treinadora das Bragantinas! Com contrato até janeiro de 2024, a comandante chega ao #RedBullBragantino após grande trabalho no Athletico-PR. Seja bem-vinda, professora. Que seja uma caminhada de muito sucesso! pic.twitter.com/TZMe9PZXqt — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) December 30, 2021

Como jogadora, a lateral-direita é a brasileira que mais conquistou títulos por clubes femininos. Foram 22, entre eles, duas Libertadores, pelo São e Corinthians; Liga dos Campeões da Europa pelo Lyon, e o Mundial de Clubes também pelo São José.

Veja nota de despedida do Athletico-PR na íntegra:

A técnica Rosana Augusto se despediu do time feminino do Athletico Paranaense nesta quarta-feira (29). A profissional não seguirá no clube na temporada 2022.

Rosana chegou ao CAT Caju em fevereiro de 2021 para comandar as Gurias Furacão. Foi o primeiro trabalho da ex-jogadora como técnica de futebol.

No CAT, Rosana Augusto esteve à frente da equipe feminina do Athletico nos dois títulos do Campeonato Paranaense, em maio e outubro. O time também ficou próximo do acesso à elite do futebol feminino, mas foi superado pelo Red Bull Bragantino, a um passo do objetivo.

O Athletico Paranaense agradece Rosana pelo período à frente das Gurias Furacão e deseja sucesso na continuidade da carreira como treinadora.

