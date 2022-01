RMBH tem aumento de 41% nas internações por doenças respiratórias

O crescimento no número de pessoas com sintomas respiratórios em Belo Horizonte e região já provoca uma maior demanda por internações na rede pública. Entre a primeira e a segunda quinzena de dezembro, houve um aumento de 41% por leitos dedicados a Covid e outras doenças respiratórias na região metropolitana, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O painel de monitoramento da Covid da pasta indica que 100% dos leitos de enfermaria da região central de Minas estão lotados.

Somente em Belo Horizonte, foram 440 internações entre os dias 14 e 27 de dezembro – ante 325 na quinzena anterior. A situação é pior no setor pediátrico, onde houve um crescimento de 75% na demanda por leitos da rede pública.

Embora continue havendo casos de Covid, dessa vez a pressão acontece por causa da Influenza A/H3N2 e outros vírus que estão circulando pela população. A epidemia de gripe fez com que as UPAs ficassem lotadas nos últimos dias. Antes a média era de 2.000 atendimentos diários, mas somente nesta segunda-feira, as nove unidades de urgência receberam 3.553 pacientes.

Para resolver a alta demanda nas UPAs, a Prefeitura de Belo Horizonte decidiu ampliar os horários de funcionamento de nove centros de saúde, que vão ficar abertos até as 22h30. Aos finais de semana e feriados, o horário será de 7h às 22h. A recomendação a quem tiver sintomas gripais é procurar atendimento nesses postos e deixar para ir à UPA em casos de sintomas graves – como falta de ar. Veja aqui a lista dos centros que terão o horário estendido.

“Está existindo uma epidemia de gripe no Brasil inteiro. E nós não podemos simplesmente assistir. Temos que seguir o exemplo do que tem sido feito durante a pandemia de Covid e tentar atuar da forma mais rápida possível para que o problema seja amenizado”, afirmou o prefeito Alexandre Kalil, em coletiva realizada nesta quarta-feira (29).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, para que seja possível diferenciar os pacientes com coronavírus de outros com síndrome gripal, todos os pacientes da rede pública na capital serão testados com exame de antígeno para a Covid.

Ele revelou ainda que a UPA do Barreiro foi a mais impactada pelo aumento de casos de síndrome gripal, por atender a uma região muito adensada e ainda receber pacientes de cidades vizinhas, como Ibirité e Contagem. Para que a demanda da região possa ser resolvida, Jackson afirmou estar em tratativa para que a SES-MG reative o pronto-atendimento do hospital Julia Kubitschek.

Sem testes para Influenza

A nova cepa de Influenza A/H3N2 pode ser a causa do grande aumento de pessoas com síndrome gripal em Minas, mas é difícil ter a conclusão por falta de ampla testagem. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, não há como testar os pacientes para Influenza neste momento. “A gente não consegue disponibilizar esse teste em curto prazo. A gente não consegue fornecedor para curto prazo”, explicou.

Os postos de saúde, então, estão empenhados em apenas identificar os casos de Covid, que demandam um isolamento maior e mais rigoroso. “Existem diversos agentes infecciosos, tanto de vírus quanto bactérias, que podem provocar os sintomas. Agora, a abordagem terapêutica não depende da identificação do agente. Ela depende da identificação de um quadro virótico ou bacteriano, e isso é uma coisa relativamente fácil para o médico identificar”, concluiu.

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) identificou 195 casos de Influenza A/H3N2 e um de Influenza A/H1N1 em Minas, em dezembro, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Em uma semana, houve um aumento de 32% no número de casos de H3N2.

Como fica o cenário em janeiro?

Com a epidemia de gripe, a chegada da ômicron a BH (85 casos já foram confirmados) e um grande volume de chuvas, que muitas vezes vem acompanhado de casos de dengue, há uma expectativa para uma pressão no sistema de saúde em janeiro? Jackson Machado espera que a situação esteja controlada no início de 2022.

“A gente sempre espera pelo melhor cenário, mas nos preparamos para o pior. Epidemiologicamente, é muito pouco provável que tenhamos uma sobrecarga em janeiro, porque até agora tivemos pouco mais do que mil casos de dengue (ao longo de 2021)”, disse o secretário, que espera uma queda acentuada nos casos gripais em janeiro de 2022. “Esperamos que nas próximas duas semanas tenhamos uma diminuição acentuada no número de casos na cidade”.

Segundo ele, o aumento da taxa de transmissão da Covid (Rt) em Belo Horizonte possivelmente está relacionado a casos de gripe e outros patógenos. Na verdade, seriam casos de síndrome respiratória tratados como Covid, mesmo antes da confirmação laboratorial.

O secretário reforçou que Belo Horizonte faz um trabalho de prevenção à dengue ao longo do ano, utilizando drones para identificar possíveis focos de reprodução do mosquito e a fábrica de bactéria Wolbachia, que ajuda a reduzir a capacidade de transmissão do Aedes aegypti.

