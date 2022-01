Saiba quais são as chances de ficar milionário

Em um ano em que os brasileiros sofreram por dificuldades financeiras, com alta nos preços de alimentos e combustíveis e aumento do desemprego, acertar os números sorteados na Mega da Virada soa como a “salvação” em meio ao caos. Mas a tarefa não é fácil.

A chance de levar a bolada de R$ 350 milhões no sorteio desta sexta-feira (31), às 20h – no maior prêmio da história do concurso –, é de uma em 50 milhões, considerando a aposta simples, de seis dezenas. Aqueles que apostarem sete números têm probabilidade um pouco maior, de uma para 7,1 milhões. Jogando oito números, as chances são de uma para cada 1,7 milhão. Ainda assim, tem gente investido alto na “fezinha”.

O pintor industrial Vicente de Paula, de 59 anos, é um deles. Ele usou R$ 150 da renda da família para tentar colocar as mãos no prêmio milionário. “Fiz dez jogos de R$ 4,50 e também estou participando de outros dez bolões. Hoje passei na porta da lotérica e não me aguentei, e fiz mais dez jogos. Também estou levando umas cartelas para outros integrantes da família tentarem a sorte”, disse.

Probabilidades

Quanto mais dezenas tiver a aposta, maior a chance de ganhar. O máximo de palpites em um único jogo é 15 números, que custam R$ 22,5 mil. Nesse cenário, a probabilidade de se tornar um milionário com o prêmio da Mega da Virada é de um entre 10 mil.

Prêmio não se acumula

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega da Virada não se acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante. O apostador que ganhar algum prêmio tem até 90 dias para retirar a bolada. A Caixa informa que, passado esse período, a pessoa perde o direito de retirar o dinheiro, que será repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies.

Apostas pelas lotérias ou internet

As apostas na Mega da Virada podem ser feitas em lotéricas de todo o país até amanhã, dia 31, às 17h, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pela internet. A aposta simples, de seis números, custa R$ 4,50. Para jogar, é só marcar de seis a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante.

O apostador pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. Para aumentar as chances de ganhar, existe a opção de adquirir os bolões comercializados apenas nas lotéricas. O preço mínimo é de R$ 10.

Fonte: O Tempo