Seleção feminina salva ano perdido na base e fracasso no masculino

O blog se despede de 2021.

O saldo, entre tantas perdas lamentáveis e a luta interminável contra a COVID-19, não foi positivo.

A medalha de prata conquistada nos jogos olímpicos de Tóquio pela seleção brasileira feminina foi o resultado mais expressivo. No mais, decepção, com a seleção masculina puxando a fila, passando pelos fracassos nas categorias de base mundo afora e a pífia, ainda que previsível, participação do vôlei de praia na Olimpíada.

Fato é que andamos para trás sob a gestão amadora, pouco transparente e ultrapassada da CBV, formada por gente que não é do ramo priorizando interesses pessoais.

Morte anunciada.

Honestamente, baseado nas ações e acordos costurados nos bastidores, há pouca esperança de mudança, ou quase nenhuma, na filosofia daqueles que mandam e desmandam na seleção masculina, com o aval dos dirigentes passivos e inoperantes.

O técnico Renan Dal Zotto perdeu moral e se curva diante dos poucos que restaram do ‘senado’, que ainda dita as regras e dá as cartas. A derrota vexatória para a Rússia no Japão, o ‘7 a 1’, infelizmente não serviu como lição.

A renovação, numa gestão normal e sem interferências, é obrigatória, afinal trata-se de um novo ciclo olímpico e mais curto devido a pandemia.

É o caminho da seleção feminina de José Roberto Guimarães. Para que isso seja colocado em prática é preciso coragem e material humano, ou seja, peças de reposição.

Basta querer.

O modelo é universal e não existe segredo.

É simplesmente o processo natural. Uns saem, outros chegam, sem radicalismo. A fila anda, como se diz na gíria.

No esporte não é diferente. É agradecer pela dedicação e os serviços prestados e abrir espaço para quem está pedindo passagem. E não são poucos.

A base, que um dia foi exemplo para o mundo e hoje é maltratada e detonada pela atual gestão da CBV, precisa desse incentivo.

Na praia a coisa é carregada.

A troca de cadeira não convence. O que se vende, não se cumpre, tema apurado e que será desenvolvido em breve.

No mais, um feliz 2022, que seja mais leve, recheado de saúde, paz, harmonia e vitórias. E que o vôlei brasileiro seja menos maltratado.

Fonte: O Tempo