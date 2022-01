Veja como estão as saídas de BH na véspera do Ano Novo

Os motoristas que forem sair de Belo Horizonte para pegar estrada na noite desta quinta-feira (30) precisam estar muito atentos, especialmente por conta da previsão de chuva para toda Minas Gerais.

Especialmente quem for para a região Leste do Estado ou para o litoral do Espírito Santo vai precisar de paciência. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que há lentidão na saída da BR-381, mas que as outras saídas estão com fluxo normal.

19h40 – Na RMBH, trânsito com bastante retenção na BR 381 saída para Vitória-ES. NÃO há registros de retenções, nas demais saídas, em rodovias federais sob circunscrição da PRF. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) December 30, 2021

O congestionamento na BR-381 acontece especialmente na altura do posto Beija-Flor, em Sabará, na Grande BH. Uma batida frontal entre um Gol e um Siena fez com que o fluxo de veículos acontecesse em meia faixa, nos dois sentidos, provocando congestionamento nos dois lados. Duas pessoas ficaram feridas.

E o problema na BR-381 não para por aí. A queda de uma barreira na BR-381, altura do município de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, também prejudica o trânsito na saída para o feriado do Ano Novo na rodovia. O tráfego segue em meia pista.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a queda da barreira na altura do km 292 aconteceu em razão das fortes chuvas que atingem o Estado.

Já quem vai passar a virada do ano no Rio de Janeiro pode encontrar algum congestionamento na Zona da Mata. No final da tarde, houve um acidente no trecho entre Oliveira Fontes e Santos Dumont.

A saída para São Paulo e Sul de Minas, pela Fernão Dias, estava tranquila na noite desta quinta-feira. Houve um acidente no início da tarde em Camanducaia, próximo à divisa dos dois Estados, mas o problema já foi resolvido, segundo a concessionária Arteris.

Fonte: O Tempo