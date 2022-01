Astrologia: confira as previsões de cada signo para 2022

O ano de 2022 será regido por Mercúrio. Segundo o astrólogo e professor Fábio Mascarenhas , o ano novo astrológico, na verdade, começa em 20 de março de 2022, quando o sol ingressa em Áries.

“Mercúrio rege as comunicações, a educação, as estradas, os caminhos, as correspondências, além das ideias, os pensamentos, as trocas de informações e atua também no lado intelectual. Por isso, os estudos estarão bem favorecidos, as comunicações, telecomunicações, redes sociais”, esclarece o astrólogo.

De acordo com o professor de astrologia, 2022 será um ano em que a música, as artes plásticas também vão estar em alta. “No mapa da entrada do sol em Áries teremos uma belíssima conjunção de Mercúrio com Júpiter em Peixes. Então a imaginação, um pouco da fantasia criativa, tudo isso vai estar muito favorecido”, explica.

Veja a seguir as previsões para 2022 para cada signo, conforme o astrólogo Fábio Mascarenhas. Porém, lembre-se de que o mapa astral vai muito além do seu signo solar, ok?

Áries em 2022 ♈

O ano de 2022 será muito voltado para a carreira profissional do ariano, principalmente, quando Júpiter ingressar em Áries em maio até outubro. Será um momento altamente favorável para o ariano, com excelentes oportunidades de crescimento, iniciar novos ciclos e colher frutos em 2023. É um momento de plantio, mas o ariano precisa aprender a ter paciência e ser menos impulsivo.

Touro em 2022 ♉

Para o ano que vem, será preciso que o taurino reavalie suas ideias, seus conceitos, seus recursos, suas maneiras de ganhar e usar o dinheiro. Será um momento de aceitação, para que as mudanças na sua vida ocorram. Além disso, será necessário muito mais do que o caminho tradicional, a teimosia, o lugar seguro e o concreto porque as mudanças vão vir, querendo o taurino ou não.

Em 2022, o taurino poderá investir em construir trabalhos de rede, ligados à internet e aos contatos. Além de abraçar o novo, buscar o novo e abandonar um pouco o velho. No entanto, pode ter estresse, ansiedade, insônia.

Gêmeos em 2022 ♊

O geminiano, em 2022, deverá focar na sua vida, encarar as coisas com mais concentração, objetividade, seriedade. Está na hora de reavaliar o que tem feito da vida com foco, atenção, seriedade. Além de ter pé no chão, objetividade, cronologia, colocar realmente objetivos nos seus projetos em sua vida, buscar ser realista.

Câncer em 2022 ♋

Para Câncer pode ser um ano de muita prosperidade, expansão, facilidade, expressão dos sentimentos, além de aprender a lidar mais com a criatividade e com a sensibilidade. 2022 pode ser um ano excelente, será um ano para esse signo se levantar e conseguir equilibrar as finanças, no ambiente de trabalho focar em mudanças internas e no marketing pessoal.

Leão em 2022 ♌

O leonino precisará trabalhar mais com prazer, com alegria e menos segurança, para manter uma estabilidade financeira, além de cuidar das tensões, do estresse, das responsabilidades. O leonino também precisará rever um pouco os seus valores, sua conduta, seu comportamento. A sua tendência é ser um pouco dogmático, sistemático, por isso é preciso relaxar um pouco e aceitar o novo. Logo, é importante relaxar, aceitar, entender o que precisa mudar e perceber outros sinais.

Virgem em 2022 ♍

O ano de 2022 para o virginiano será importante para reflexão sobre as suas relações. Seus relacionamentos afetivos, suas trocas, se ele também está recebendo tudo que ele oferece. Também será um momento para avaliar como está a questão financeira, a vida sexual e focar também na sua vida espiritual. O virginiano pode se sentir um pouco cansado e, algumas vezes, passar por altos e baixos de energia. Será um bom momento para implementar mudanças de comportamento, de percepções da vida, de autopercepção. Abraçar o novo também de uma forma suave, harmoniosa. Virgem é um signo mutável, mais flexível, então pode assimilar bem essas mudanças.

Libra em 2022 ♎

2022 pode ser um bom ano em termos de parcerias, negociações, contratos. Saturno estará favorecendo os librianos que podem ter mais foco, mais responsabilidades, mais seriedade e mais pé no chão também. Saturno ali pode dar um pouco de aterramento, harmonia em seus objetivos e questões práticas na vida. Então, realmente, questões ligadas ao trabalho, à rotina, à saúde, vão ficar em evidência em 2022. Mas é preciso tomar cuidado com os exageros também. No entanto, será um ano muito promissor.

Escorpião em 2022 ♏

No próximo ano, quem é de Escorpião precisa encarar mais questões da sua personalidade, suas parcerias, sua vida, sua saúde. Será um ano bom para lidar com saúde. No entanto, o próximo ano pode envolver alguns momentos tensos. As pessoas do terceiro decanato e também do segundo decanato escopiano poderão encarar alguns desafios, mudanças. Por isso, é preciso buscar flexibilizar mais, despertar para novas emoções, novos comportamentos emocionais, sentimentos, valores, questões financeiras. Também é importante olhar muito e repensar se realmente vale a pena manter o atual estado das coisas, ou seja, um momento de mudança. É hora de se abrir para o novo ou, mesmo que não comece um novo ciclo, pelo menos reciclar, rever as relações, rever o outro.

Sagitário em 2022 ♐

Em 2022, a família vai estar em expansão, em crescimento, para o sagitariano. Será um bom momento para buscar seu processo de autoconhecimento. Nessa expansão, vai ver a sua família prosperando, crescendo, e estar mais próximo. Pode ser um ano que gere um pouco de ansiedade também e até, eventualmente, falta de energia, um certo abatimento, principalmente, para quem nasceu na última década. Então, é importante buscar o lado espiritual, encontrar a razão da vida fora das razões normais, as motivações para trabalhar, ganhar dinheiro, constituir família, enfim, viver uma vida normal. É o momento do sagitariano buscar metas e objetivos mais elevados. Além de cuidar da saúde, fazer exames de sangue de vitaminas. Aproveitar essa temporada para planejar uma gravidez, assim como mudança de casa, até de país, reforma na casa.

Capricórnio em 2022 ♑

Será um ano de muito crescimento, muita expansão, na vida do capricorniano. Com Júpiter entrando em peixes e depois em Áries, haverá também muita sobrecarga, excesso de trabalho, responsabilidade, mas também transformação de velhas estruturas. Aquilo que é velho precisa morrer, abandonar, para renascer ainda melhor. Será preciso jogar no lixo sentimentos, comportamentos e outras percepções. É importante para que ocorram muitas transformações. Mas é preciso que o processo seja aceito, com entendimento, com conhecimento, com colaboração. Para empreender essas mudanças, essas transformações na vida, que serão radicais. Capricórnio é um signo muito responsável, muito trabalhador, então é hora de pensar bem, avaliar se vale a pena, se você dá conta de assumir tanta responsabilidade e pensar realmente se vale a pena, que preço você vai pagar por isso lá na frente, de estresse, de falta de tempo, excesso de carga.

Aquário em 2022 ♒

Será o momento do aquariano rever muito a questão financeira, também a questão da autoestima, do autovalor, porque tudo isso está passando também por revisão e reestruturação. Então, entender quais são seus objetivos, seus valores como lida com isso, o valor pessoal e como valoriza o seu trabalho, como cobra pelo que você faz. Além disso, é preciso mudar os hábitos, cuidar da saúde, ter disciplina, desenvolver atividades físicas iniciar uma dieta. O aquariano precisará ter cuidado com o estresse, com a ansiedade e ter paciência. Entender melhor o processo de espera, de plantio para depois realmente poder colher os frutos. Saturno é o senhor do tempo, então não adianta querer pular etapas. Será um momento de mais responsabilidade, seriedade, pode acontecer um casamento, maternidade/paternidade, pode haver promoções.

Peixes em 2022 ♓

Júpiter, ingressando agora em janeiro na virada do ano, vem aumentando muito a sensibilidade do pisciano e pode trazer muita sorte, grandes oportunidades para expandir, crescer e prosperar. Então tudo que ele plantar irá cultivar. O ano pode ser de mudanças importantes, significativas para o pisciano. Para quem nasceu em meados de Peixes, será um período de mudanças suaves, mas tranquilas. Mas, como Peixes não tem muito pé no chão também, às vezes, não é muito prático, ele pode ser muito otimista e esse otimismo exagerado pode não ser legal. Além disso, é importante não recomeçar muita coisa ao mesmo tempo, não acreditar em tudo. Então, é importante ter disciplina para aproveitar as grandes oportunidades que podem surgir e focalizar, direcionar essas oportunidades. Também cultivar a vida espiritual que vai estar muito em alta esse ano para peixes.

