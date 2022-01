Aumenta para 153 número de cidades em estado de emergência na Bahia

A superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec) atualizou na tarde desta sexta-feira (31) os dados das regiões afetadas pelas enchentes que atingem o estado em dezembro. O número de cidades atingidas aumentou, de 163 para 165, e o total de municípios em estado de emergência subiu, de 151 para 153.

Utilizando os dados das prefeituras, a Sudec informa que a Bahia tem hoje 33.247 desabrigados, 57.243 desalojados, 25 mortos e 517 feridos.

As localidades com vítimas fatais são: Amargosa (2), Itaberaba (2), Itamaraju (4), Jucuruçu (3), Macarani (1), Prado (2), Ruy Barbosa (1), Itapetinga (1), Ilhéus (3), Aurelino Leal (1), Itabuna (2), São Félix do Coribe (2) e Ubaitaba (1).

Veja abaixo os municípios com decreto de Situação de Emergência, conforme dados divulgados na tarde desta sexta-feira (31)

1. ALCOBAÇA

2. AMARGOSA

3. AMÉLIA RODRIGUES

4. ANAGÉ

5. ANDARAÍ

6. ANGICAL

7. APUAREMA

8. ARATACA

9. AURELINO LEAL

10. BAIXA GRANDE

11. BARRA DO CHOÇA

12. BARRA DO MENDES

13. BARRA DO ROCHA

14. BELMONTE

15. BELO CAMPO

16. BOA NOVA

17. BOA VISTA DO TUPIM

18. BREJÕES

19. BREJOLÂNDIA

20. BUERAREMA

21. CAATIBA

22. CACHOEIRA

23. CAETANOS

24. CAMACÃ

25. CAMAMU

26. CANAVIEIRAS

27. CÂNDIDO SALES

28. CARAVELAS

29. CARINHANHA

30. CATURAMA

31. COARACI

32. COCOS

33. CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

34. CONDEÚBA

35. CORDEIROS

36. COTEGIPE

37. CRAVOLÂNDIA

38. CRISTÓPOLIS

39. DÁRIO MEIRA

40. DOM BÁSILIO

41. ENCRUZILHADA

42. ENTRE RIOS

43. EUNÁPOLIS

44. FEIRA DE SANTANA

45. FIRMINO ALVES

46. FLORESTA AZUL

47. GANDÚ

48. GONGOGI

49. GUARATINGA

50. IAÇU

51. IBICARAI

52. IBICOARA

53. IBICUÍ

54. IBIPEBA

55. IBIRAPITANGA

56. IBIRAPUÃ

57. IBIRATAIA

58. IBITIARA

59. IGRAPIUNA

60. IGUAÍ

61. ILHÉUS

62. IPIAÚ

63. IRAJUBA

64. IRAMAIA

65. ITABELA

66. ITABERABA

67. ITABUNA

68. ITACARÉ

69. ITAETÉ

70. ITAGI

71. ITAGIMIRIM

72. ITAJU DO COLÔNIA

73. ITAJUÍPE

74. ITAMARAJU

75. ITAMBÉ

76. ITANHÉM

77. ITAPÉ

78. ITAPEBI

79. ITAPETINGA

80. ITAPITANGA

81. ITAQUARA

82. ITARANTIM

83. ITORORÓ

84. ITUBERÁ

85. JAGUAQUARA

86. JEQUIÉ

87. JIQUIRIÇÁ

88. JITAÚNA

89. JUCURUÇU

90. JUSSARI

91. JUSSIAPE

92. LAFAIETE COUTINHO

93. LAGOA REAL

94. LAJE

95. LAJEDÃO

96. LENÇÓIS

97. LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

98. MACARANI

99. MANOEL VITORINO

100. MARAGOGIPE

101. MARCIONÍLIO DE SOUZA

102. MASCOTE

103. MEDEIROS NETO

104. MILAGRES

105. MUCUGÊ

106. MUCURI

107. MUNDO NOVO

108. MUTUÍPE

109. NAZARÉ

110. NILO PEÇANHA

111. NOVA CANAÃ

112. NOVA VIÇOSA

113. NOVO HORIZONTE

114. PALMAS DE MONTE ALTO

115. PARAMIRIM

116. PARATINGA

117. PAU BRASIL

118. PIRAÍ DO NORTE

119. PLANALTO

120. POÇÕES

121. PORTO SEGURO

122. POTIRAGUÁ

123. PRADO

124. PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

125. PRESIDENTE TANCREDO NEVES

126. RIACHO DE SANTANA

127. RIBEIRA DO POMBAL

128. RIBEIRÃO DO LARGO

129. RIO DE CONTAS

130. RUY BARBOSA

131. SANTA CRUZ CABRÁLIA

132. SANTA CRUZ DA VITÓRIA

133. SANTA INÊS

134. SANTA MARIA DA VITÓRIA

135. SANTANÓPOLIS

136. SÃO FÉLIX

137. SÃO FÉLIX DO CORIBE

138. SERRA DOURADA

139. TABOCAS DO BREJO VELHO

140. TANHAÇU

141. TAPEROÁ

142. TEIXEIRA DE FREITAS

143. TEOLÂNDIA

144. TREMEDAL

145. UBAÍRA

146. UBAITABA

147. UBATÃ

148. URUÇUCA

149. VALENÇA

150. VEREDA

151. VITÓRIA DA CONQUISTA

152. WANDERLEY

153. WENCESLAU GUIMARÃES

Fonte: O Tempo