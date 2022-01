Bom Prato oferece almoço especial de ano-novo em São Paulo

As 60 unidades do Bom Prato, em São Paulo, estão com cardápio especial para o almoço de ano-novo, neste 31 de dezembro. Adultos pagam R$ 1,00 e crianças com até 6 anos têm a refeição gratuita, assim como a população em situação de rua, que devem apresentar o cartão com QR Code.

O cardápio foi elaborado por cada unidade do Bom Prato e inclui opções como carne xadrez, lombo suíno, escalope à francesa, pernil assado, cupim ao molho madeira, além de batata suíça, macarrão ao molho branco com bacon e o tradicional arroz com feijão, legumes, salada e sobremesa, como mousse de limão, pudim de chocolate, doce de banana, entre outras.

“O Bom Prato permite acesso a refeições de qualidade por um preço acessível, o que torna o programa um dos maiores do mundo em segurança alimentar. Com o almoço de Ano Novo, queremos demonstrar nosso carinho e respeito aos clientes do Bom Prato e levar o afeto como mensagem na passagem do ano”, disse, em nota, Célia Parnes, Secretária de Estado de Desenvolvimento Social.

O cardápio e endereço de cada unidade está no site.

A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que, no dia 1° de janeiro estarão abertas apenas para o almoço as unidades do Brás, Guaianases, Lapa e São Mateus. No dia 2 de dezembro, somente a unidade de Campos Elísios abrirá, oferecendo café da manhã, almoço e jantar.

Sobre o Bom Prato

Criado em dezembro de 2000, o programa oferece refeições saudáveis a custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Nestes 21 anos, foram servidas mais de 297,7 milhões de refeições e investidos mais de R$ 997 milhões. Atualmente, são servidas mais de 114 mil refeições por dia nas 60 unidades, sendo 22 na capital, 12 na Grande São Paulo, oito no litoral e 18 no interior.

Os almoços e jantares têm custo de R$ 1,00 e têm uma alimentação balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, proteína e sobremesa (normalmente uma fruta da época), segundo informou o governo estadual.

Desde setembro de 2011, todas unidades começaram a servir café da manhã, com café com leite, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. A refeição, de 400 calorias em média, custa R$ 0,50 ao usuário.