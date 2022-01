Combo da tragédia: homem de 41 anos é flagrado dirigindo sem habilitação, bêbado e de muleta

A Polícia Rodoviária Federal do estado de Goiás flagrou um homem de 41 anos, inabilitado, sem cinto de segurança, embriagado e utilizando uma muleta. O flagrante ocorreu na BR-060, em Goiânia, na tarde da última terça-feira (28.dez.2021).

O condutor ainda estava com seu veículo, um VW Gol, em situação irregular — documentação vencida, pneus carecas, farou quebrado e sem uma das paletas do limpador de para-brisas.

As imagens abaixo foram registradas pela PRF/GO

Os policiais solicitaram ao motorista que desembarcasse do veículo e foram surpreendidos por ele estar com a perna machucada em virtude de ter sofrido um acidente recentemente, necessitando a utilização de muletas. A preocupação dos policiais com os riscos à segurança no trânsito que o homem gerava aumentou ainda mais quando, convidado a realizar o teste do “bafômetro”, o motorista recusou, afirmando que havia ingerido bebida alcoólica horas antes.

A irresponsabilidade do motorista em trafegar na rodovia em condições seriamente inadequadas de segurança ainda levam em consideração a má conservação do veículo, que estava com pneus lisos, faltando um limpador de pára-brisas e com o pára-brisa trincado.

Ele foi autuado em seis infrações de trânsito e impedido de continuar dirigindo.