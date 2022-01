Conheça as simpatias para um 2022 próspero

Na virada do ano, tem muita gente que se apega a uma superstição para tentar ter um 2022 melhor. Vale usar blusa de cor amarela ou branca, ritual para prosperidade, e há quem pule as sete ondinhas na praia à meia-noite. A benzedeira Jacqueline Naylah afirma que tudo isso é importante, mas mudar a energia da casa também é um passo fundamental para que o ano novo chegue renovado.

“Na última semana do ano é importante esvaziar a gaveta. Se tiver algum atrito com alguém, liga para a pessoa. Não deixe nada desarrumado para o próximo ano. É preciso deixar espaços no coração e na casa”, explicou a benzedeira.

Como o ano de 2022 é regido por Mercúrio, a especialista também recomenda usar algumas cores para a virada. “É um ano que impulsiona a comunicação e o diálogo. A dica é passar o ano de 2021 para 2022 com roupa amarela ou branca, porque assim a gente atrai a prosperidade”.

Para quem for realizar a ceia de Ano-Novo, uma vela acesa e flores podem atrair boas energias.“Colocar também fruta e agradecer. Por mais difícil que o ano tenha sido, houve aprendizado, e é preciso ser grato por isso”.

Emprego

Se o desejo é conseguir emprego, a benzedeira Jacqueline Naylah recomenda escrever esse compromisso. “É uma carta de como você deseja que seja 2022, como se escrevesse para Deus. A pessoa deve polvilhar a carta com canela e guardá-la. Ela deve ser lida no último dia do ano de 2022”, recomendou

Dinheiro

Para ter mais prosperidade na vida, a dica é colocar folhas de louro na carteira no último dia do ano.

Xô, mau-olhado

Para limpar o ambiente da casa e atrair novos negócios, o louro também pode ser utilizado na defumação dos locais.

No trabalho

Para quem quer melhorar a energia do ambiente de trabalho, é recomendado que a pessoa coloque um cristal, como quartzo ou turmalina, sobre a mesa.

O que as cartas dizem sobre o próximo ano

As cartas tiradas pela taróloga Maria José Lima, a “Baianinha Sensitiva”, a pedido de O TEMPO, revelam que o próximo ano é de foco, de pensar antes de agir e desfavorecimento econômico.

“Temos a carta Torre Invertida e a carta Mundo. O que isso quer dizer? Olha, o ano continua pesado. Não favorece abertura de um negócio, por exemplo. Um ano de muitos enganos e traição. O indivíduo precisa pensar muito antes de agir”.

Na visão das cartas do tarólogo Flávio Christo, 2022 pode ser um ano confuso. “Pode ser um ano de incertezas, quando as pessoas vão buscar compreender melhor os valores reais da vida. Pode trazer uma reflexão do que não está dando certo. É um ano da tecnologia, e as redes sociais terão um força grande para a informação e também a desinformação”.

