Cruzeiro receberá jogadores da década de 1990 em chegada de Ronaldo Fenômeno

Ronaldo Fenômeno promoverá um encontro com jogadores que foram seus contemporâneos no Cruzeiro na década de 1990. Ao todo, 11 nomes foram chamados pelo novo dono do clube. A situação está adiantada, de acordo com o ex-lateral esquerdo Nonato.

“Eles nos chamaram para um encontro na Toca da Raposa II, no domingo pela manhã. Ainda não está confirmado, mas deve acontecer”, disse o ex-atleta ao Super.FC.

Outros ex-companheiros de Ronaldo nos tempos do clube estarão no local. William Dougas Humia Menezes, Aelson Mauro Lopes, Zelão, Macalé, Robson Cândido da Silva, Luiz Fernando Flores, Helinho, Célio Lúcio, Rodrigo Silva e Hamilton Careca são os convidados do Fenônemo. Eles atuaram ao lado do ex-jogador no clube entre 1993 e 1994.

No mesmo dia, Ronaldo Fenômeno receberá torcedores que estão inscritos no programa de sócio-torcedor da categoria Diamante. A ideia é fazer uma apresentação sobre o novo formato do clube, que se transformou em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

