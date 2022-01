Galo: Jorge Jesus também interessa ao Fenerbahce, da Turquia

O nome do treinador Jorge Jesus, principal alvo do Atlético para substituir Cuca, campeão brasileiro e da Copa do Brasil pelo clube, segue sendo especulado em várias partes do mundo após deixar o comando do Benfica, de Portugal, nos últimos dias.

Foi ventilado que Jorge Jesus teria uma proposta do futebol do Oriente Médio, o que ainda não confirmado. Além disso, a imprensa turca informou recentemente que o treinador português seria um dos candidatos a assumir o comando do Fenerbahce. O clube de Istambul está sem treinador desde a saída de Vitor Pereira, compatriota de Jorge Jesus.

O nome de Jesus faz parte de uma lista mais ampla de especulações, que inclui também o técnico Joachim Low, campeão do mundo com a Alemanha, em 2014. Outro nome citado é o de Slaven Bilic, que teve uma passagem interessante pelo West Ham, da Inglaterra.

Conforme o Super.FC informou nos últimos dias, Jorge Jesus irá definir seu futuro apenas nos primeiros dias de janeiro. Portanto, no próximo final de semana (dias 1 e 2), a tendência é que não tenha novidade em relação a uma possível vinda para o Atlético.

Fonte: O Tempo