Galo: ‘Queremos um nome que entenda a grandeza da camisa’, diz clube

No último dia do ano, o Atlético publicou, em seu site oficial, uma mensagem de fim de ano direcionada aos seus torcedores, desejando mais conquistas e reforçando que o clube trabalhou duro em 2021 e que continuará fazendo isso no ano que se inicia. E informou também sobre o processo de escolha do novo treinador.

“Massa, estamos em busca de um novo técnico que esteja à altura de nossas conquistas recentes; do nosso elenco vitorioso; do time de profissionais que construímos; das nossas ambições; e do nosso projeto de clube, que passa pela construção do mais moderno estádio do Brasil: a Arena MRV. Para o cargo de treinador, queremos um nome que compartilhe dessas diretrizes e que, necessariamente, entenda a grandeza da nossa camisa. Sabemos que você, torcedor, está ansioso por novidades. E elas chegarão: mas a seu tempo e modo”, diz a nota.

O Galo vai virar o ano sem um novo treinador definido. O nome mais forte é o de Jorge Jesus, mas as negociações só devem ser retomadas ou definidas no início da próxima semana. Nos últimos dias, muitos nomes foram especulados, entre eles os de Odair Helmann, ex-treinador do Fluminense e do Internacional, e Renato Gaúcho, ex-técnico de Grêmio e Flamengo.

Confira a nota completa do Atlético:

“O Atlético deseja a seu torcedor um feliz 2022. Que o próximo ano seja de muita saúde, para que a Massa Atleticana possa lotar nossos estádios; de muita paz, porque torcedor de verdade briga, luta e grita, mas em harmonia; e de muitas conquistas, pois a torcida mais apaixonada e engajada do Brasil merece.

Em 2021, nós, diretoria, funcionários e atletas do Galo, trabalhamos duro. Não será diferente em 2022. Porque estamos mirando os pódios de amanhã.

Para isso, Massa, estamos em busca de um novo técnico que esteja à altura de nossas conquistas recentes; do nosso elenco vitorioso; do time de profissionais que construímos; das nossas ambições; e do nosso projeto de Clube, que passa pela construção do mais moderno estádio do Brasil: a Arena MRV.

Para o cargo de treinador, queremos um nome que compartilhe dessas diretrizes e que, necessariamente, entenda a grandeza da nossa camisa.

Sabemos que você, torcedor, está ansioso por novidades. E elas chegarão: mas a seu tempo e modo.

Para que o próximo ano seja provedor de boas novas, temos de trabalhar juntos, com humildade e afinco, mas sem perder a altivez.

Vamos, juntos, encarar o Ano Novo. Pode chegar, 2022, estamos prontos para te receber!

Clube Atlético Mineiro”

Fonte: O Tempo