Lojas do Mercado Central faturam com a venda de ervas para rituais da virada

Ervas in natura, secas, trituradas ou em saquinhos próprios para o encaixar no chuveiro. Dinheiro, saúde, proteção, sucesso: há um ritual próprio para cada desejo para 2022.

No Mercado Central, as várias lojas que vendem esse tipo de produto sempre veem um aumento na procura nesta época do ano. “Nós costumamos vender o ano todo, mas em dezembro realmente o pessoal vem mais em busca desses rituais pra virada”, conta a vendedora de uma das lojas, Daniela de Souza. “Procuram os banhos espirituais, ervas para fazer chá para a virada do ano. O louro é mais para atrair dinheiro, alecrim e arruda para descarrego, levante e manjericão para proteção”, explica.

Ana Paula Ferreira, funcionária de outra loja do mesmo segmento, conta que a procura por incensos também aumentou no finalzinho deste ano. “Os incensos e os banhos mais procurados aqui são para descarrego, para o anjo da guarda, prosperidade e para o amor”, conta.

Ela, aliás, já reservou as ervas pra usar antes da virada: “Esse ano estou muito desanimada, mas vou fazer um banho de decarrego e ver se 2022 começa um pouco melhor”, diz.

Ano de iemanjá

Além dos banhos, outro produto muito procurado por quem acredita nos rituais para ter um ano melhor são as pedras. Proprietária de uma loja no Mercado, Rosângela da Cunha explica que as preferidas mudam a cada ano: “o pessoal todos os anos procura as pedras que os tarólogos indicam como a pedra do ano. Esse ano de 2022 é o dos orixás femininos, e vai ser regido por Iemanjá, então estão procurando as pedras azuis e verdes”, conta.

Fonte: O Tempo