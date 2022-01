Portaria da PBH oficializa o funcionamento de nove Centros de Saúde até às 23h

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) oficializou nesta sexta-feira (31,) por meio de publicação do Diário Oficial do Município (DOM), a ampliação do horário de atendimento de nove Centros de Saúde da capital por conta do aumento de casos de doenças respiratórias como síndromes causadas por bactérias, vírus e a própria H3N2.

Conforme anunciado na última quarta-feira (29) pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado e pelo prefeito Alexandre Kalil (PSD), a unidades vão funcionar todos os dias de 7h às 23h, inclusive nos sábados, domingos e feriados.

Na coletiva, Machado explicou que três pontos principais foram levados em conta para escolher os nove Centros de Saúde a terem o horário de atendimento ampliado: estrutura física da unidade, capacidade de absorver novos profissionais e possível proximidade com uma UPA.

A publicação do DOM define que os centros de saúde serão implantados de forma gradativa a partir deste sábado (1º) e, a príncipio, funcionarão por três meses. O prazo, no entanto, pode ser prorrogado.

A publicação também aponta que a medida é necessária, tendo em vista que “o Município passa por um cenário epidemiológico preocupante, num contexto de maior demanda e pressão assistencial”.

Veja os Centros de Saúde que terão o horário ampliado:

BARREIRO

Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa: avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol

CENTRO SUL

Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida: rua Paulino Marquês Gontijo, 109, Novo São Lucas

LESTE

Centro de Saúde Vera Cruz: Praça Pedro Lessa, 36, Vera Cruz

NORDESTE

Centro de Saúde Cachoeirinha: rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha

NOROESTE

Centro de Saúde Califórnia: avenida das Castanholas, 277, Califórnia

NORTE

Centro de Saúde Floramar: avenida Saramenha, 3, Guarani

OESTE

Centro de Saúde Vila Imperial: rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, Madre Gertrudes

PAMPULHA

Centro de Saúde Santa Terezinha: rua Senador Virgílio Távora, 157, Santa Terezinha

VENDA NOVA

Centro de Saúde Jardim Europa: rua Edimburgo, 140, Jardim Europa

