Regiões Leste e Nordeste registram maior volume de chuva nas últimas horas em BH

As regionais Leste e Nordeste de Belo Horizonte foram as mais castigadas pelo volume de chuva nas últimas 11 horas na capital. Conforme dados da Defesa Civil, as duas regiões registraram, respectivamente, 25 e 22,4mm de água. Os dados foram coletados até as 6h desta sexta-feira (31).

As regiões da Pampulha e Venda Nova também tiveram acumulado superior a 20mm, nas duas áreas, choveu 20,4mm no mesmo período de tempo. Com o maior acumulado de chuvas do mês, 427mm, o Centro-Sul da capital teve 18,4 mm de chuva nas últimas 11 horas.

Até o início desta sexta-feira (31), quase todas as regionais da capital já ultrapassaram o volume de chuva esperado para o mês de dezembro. Apenas a região Norte de BH, o Barreiro e Venda nova ainda não alcançaram o volume esperado para o período.

Confira o acumulado de chuvas do mês na capital:

Barreiro: 317,4 (88,4%)

Centro Sul: 427 (119%)

Leste: 369,2 (102,9%)

Nordeste: 390,6 (108,8%)

Noroeste: 372,8 (103,9%)

Norte: 341,8 (95,2%)

Oeste: 360,8 (100,5%)

Pampulha: 321,2 (89,5%)

Venda Nova: 365,6 (99,4%)

Confira o acumulado de chuvas nas últimas 11h:

Barreiro: 14,4 mm

Centro Sul: 18,4 mm

Leste: 25 mm

Nordeste: 22,2 mm

Noroeste: 13,6 mm

Norte: 14,4 mm

Oeste: 10,8 mm

Pampulha: 20,4 mm

Venda Nova: 20,4 mm



Mais chuva na capital

Ao final do mês, o acumulado de chuva deve ser ainda maior, já que, conforme a Defesa Civil, a previsão para esta terça-feira (31) de mais água na cidade, com chuvas moderadas a fortes em Belo Horizonte. As temperaturas também não devem subir muito, alcançando no máximo 22ºC.

