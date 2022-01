Salum projeta 2022 do América na Libertadores: ‘entrar na fase de grupos’

2022 ainda não chegou, mas já é especial para o América. Em 109 anos de história, será a primeira vez que o clube vai disputar a Copa Libertadores. Por isso, os votos da diretoria e da torcida para o ano que se inicia incluem o time e a competição.

Em vídeo publicado na TV Coelho, o coordenador de futebol clube-empresa, Marcus Salum, se emocionou ao falar sobre o sonho que se tornou realidade. “Vou falar para a torcida o que falei para os jogadores no vestiário (no jogo contra a Chapecoense, pela 35ª rodada da Série A), e que se tornou público. Nós temos o direito de sonhar. Sonhem, que vocês podem ir para a Libertadores”, relembrou o dirigente.

Na ocasião, o América havia conquistado o feito inédito de permanecer na Série A, matematicamente, ao chegar aos 49 pontos. Nas três rodadas seguintes, venceu um jogo e empatou dois, e alcançou os 53 pontos, além de se garantir na 8ª colocação.

“E onde estamos hoje? Na Libertadores! Pré-Libertadores é Libertadores. Acho que vamos passar as duas fases, e entrar na fase de grupos. Mas podemos não passar também. Mas estamos na Libertadores. O América já é um clube de Libertadores, e sonhamos com isso”, disse.

Ansiedade

O Coelho vai estrear na competição em 23 de fevereiro, diante do Guaraní, do Paraguai, na Arena Independência, pela fase preliminar. O jogo de volta será é em Assunção, no dia 2 de março, com local ainda a ser definido pela Conmebol. A torcida, inclusive, já se movimenta para acompanhar a partida decisiva no Paraguai, e caravanas têm sido organizadas.

Fonte: O Tempo