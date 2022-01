Time do Japão desiste de contratar Mikael, alvo do América

Interessado no atacante Mikael, o América deve caminho livre novamente para contar com o atacante para a próxima temporada. As negociações entre Sport e Shimizu, do Japão, para a venda do jogador não tiveram final feliz.

O clube do exterior fez primeira proposta paraa adquirir 50% dos direitos econômicos do atacante por US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8,3 milhões) à vista. E teria ainda um acréscimo de R$ 2,7 milhões) após sete gols, e compra obrigatória de mais 30% do passe por R$ 5,5 milhões. A informação é do repórter Venê Casagrande, do Jornal O Dia.

Porém, o Shimizu após propostas e contrapropostas, o O Shimizu comunicou ao Sport que desistiu da contratação de Mikael. O clube chegou ao limite financeiro para contratar o jogador.

Recusas

Nesta temporada o Sport recusou uma proposta de empréstimo de R$ 2,5 milhões do futebol coreano por Mikael. À época, a diretoria não quis negociar o jogador, preferiu mantê-lo no elenco.

Destaque do Leão

Mikael foi artilheiro do Sport nesta temporada com 15 gols em 50 jogos; oito destes gols, somente no Campeonato Brasileiro. Cria da base rubro-negra, o atacante tem 64 jogos, 16 gols e uma assistência.

