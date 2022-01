UPA Barreiro: pais reclamam de demora no atendimento pediátrico em BH

Mesmo com o movimento relativamente tranquilo nesta sexta-feira (31), na comparação com o começo desta semana, pais reclamam da demora no atendimento de crianças na UPA Barreiro, em Belo Horizonte.

“Eu cheguei por volta de 10h. Agora já são 14h, e nada de chamarem o meu filho”, reclama a dona de casa Cristina Martins.

O filho, Gabriel, tem 4 anos, e está com sintomas de alguma alergia. “Eu vou esperar mais um pouco. Mas, se não conseguir, volto pra casa e dou um anti-alérgico. Depois reclamam de automedicação; o que eu posso fazer, se não atendem ele?”, desabafa Cristina.

Espera de mais de duas horas

A Unidade de Pronto Atendimento estava com um pediatra de plantão na tarde desta sexta, quando a reportagem de O TEMPO esteve no local. Todos os pais que aguardavam atendimento estavam na UPA há mais de duas horas.

Um deles era o motorista William Custódio, que buscava atendimento para a filha, Isadora, de 11 meses. “Nas duas horas que estamos aqui, eles só chamaram umas três crianças”, contou.

Isadora, que aguardava impaciente no colo da mãe, havia passado pela triagem, mas não havia uma previsão de atendimento quando William conversou com a reportagem. “Espero sair daqui antes de meia-noite, né? Para pelo menos a gente conseguir passar a virada com a família”, disse.

A Prefeitura de BH foi procurada e disse, por meio de nota, que a Unidade funciona com a equipe completa nesta sexta, com “5 clínicos, 2 ortopedistas, 1 pediatra e 1 cirurgião”.

Fonte: O Tempo