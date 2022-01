Veja em quais ruas e avenidas não trafegar em caso de chuva em BH

Com o aumento das chuvas, principalmente nos últimos dias, é importante evitar o tráfego em áreas que comumente sofrem com alagamentos em Belo Horizonte. A prefeitura da capital mapeou os principais pontos de risco da cidade que devem ser evitados durante as chuvas (confira a lista abaixo).

As ruas, avenidas e áreas de risco da capital foram divididas pelas nove regionais.

Veja os locais a serem evitados em caso de chuva em BH:

Venda Nova: avenida Vilarinho, Córrego da avenida Liege, Córrego Lareira, rua Camões, rua Olavo Bilac, Córrego Floresta, Córrego Capão, Córrego da avenida Virgílio de Melo Franco, Córrego do Bairro Céu Azul, rua Doutor Álvaro Camargos.

Pampulha: Córrego Ressaca, Córrego Olhos d´Água, Córrego Braúnas, avenida Sebastião de Brito com Cristiano Machado, avenida Héraclito Mourão de Miranda com avenida Clóvis Salgado.

Noroeste: rua Tocantins, avenida Amintas Jacques, rua Garibaldi (Córrego Engenho Nogueira), rua das Violas (Córrego das Taiobas), rua Maria José de Jesus.

Oeste: avenida Tereza Cristina com avenida Palestina (limite BH – Contagem), Cercadinho, avenida Governador Benedito Valadares, rua Ituiutaba, avenida Francisco Sá com rua Erê, rua Coruripe, Córrego Ponte Queimada, avenida Silva Lobo com avenida Barão Homem de Melo.

Norte: rua Osmar Costa, Córrego Embiras, Ribeirão Isidoro, Fazenda Velha, Novo Aarão Reis, rua Antônio Ribeiro de Abreu (trecho até a ponte da MG-20).

Nordeste: Bernardo Vasconcelos (até o cruzamento com a avenida Cristiano Machado), rua Santa Úrsula, Ribeiro de Abreu, rua dos Limões, Córrego Gordura, Córrego da avenida Sanitária.

Leste: Córrego Santa Inês e Itaituba, Córrego da Mata, rua Maria Carmem Valadares, Córrego São Geraldo, rua Pitangui com avenida Silviano Brandão.

Centro-Sul: avenida Prudente de Morais com rua Joaquim Murtinho, Praça Marília de Dirceu, rua Bárbara Heliodora, rua Monte Alegre, rua Edgar Coelho, rua Mato Grosso com rua Tamoios (Centro).

Barreiro: avenida Tereza Cristina, Cardoso (Córrego Cafezal), Córrego Olaria, Córrego do Túnel, Córrego Jatobá, Córrego Bonsucesso, Córrego do Barreiro, avenida Senador Levindo Coelho, avenida do Canal, avenida Olinto Meireles.

Fonte: O Tempo