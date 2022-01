América: William Batista explica metodologia de trabalho na base

O objetivo do departamento de categoria de base do América não é a conquista de títulos. É o que explicou o técnico do Sub-20, William Batista, em entrevista exclusiva à Rádio Super, 91,7FM.

“O desenvolvimento do jogador é a parte principal, por ser um processo de formação e desenvolvimento de jogadores. E como consequência da formação, saber que talvez a gente consiga ganhar títulos”, disse. O América foi campeão do Mineiro Sub-20 em outubro de 2020 diante do rival Cruzeiro.

O treinador ainda explicou que no América a metodologia de treinamentos não é a mesma para o profissional e a base, como já ocorre no Atlético, por exemplo, para facilitar o processo de adaptação e integração dos jogadores. “Temos que identificar a diferença do que é olhar para um modelo de jogo e para o jogador. O América olha para o jogador, olhamos para desenvolver o jogador. Para ele se adaptar e poder jogar bem em qualquer modelo de jogo”, pontuou.

Dentro dos processos de desenvolvimento e performance, o Coelho presa em não queimar etapas com os atletas, principalmente, por serem ativos importantes para o clube. “Nosso foco aqui é desenvolver o jogador enquanto atleta, para que ele possa ter um bom cenário na equipe principal, conquistar títulos e ter mercado. O jogador precisa ter mercado, e quanto mais mercado tiver, melhor vai ser para o clube”, concluiu.

Fonte: O Tempo