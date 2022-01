Apenas dois dos 9 centros de saúde anunciados pela PBH estão abertos hoje

Dentre os nove centros de saúde de Belo Horizonte que terão o horário estendido, inclusive aos finais de semana, para atender a grande demanda de pessoas com doenças respiratórias, apenas dois ficaram abertos neste sábado (1º). Moradores da capital que precisarem de atendimento médico neste feriado podem procurar pelos centros de saúde Jardim Europa (Venda Nova) e Santa Terezinha (Pampulha), para desafogar as UPAs, que estão bem lotadas.

Durante coletiva nesta quarta-feira (29), o secretário de saúde, Jackson Machado, afirmou que o início do funcionamento estendido nos postos se daria em 1º de janeiro, mas de forma escalonada. Na ocasião, a prefeitura ainda não havia divulgado cronograma para os nove postos. A escala só foi divulgada nesta sexta-feira (31).

O Centro de Saúde Floramar (Norte) dá início à nova operação a partir deste domingo (2). Mas, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, neste final de semana, excepcionalmente, o atendimento nessas três unidades será das 7h às 19h. Já a partir da próxima segunda-feira (3), o funcionamento será das 7h às 22h30 durante a semana, e das 7h às 22h aos finais de semana e feriado.

Não haverá aplicação de vacina contra a Covid-19 nas unidades com horário ampliado. O atendimento nessas unidades será preferencialmente a pacientes com sintomas respiratórios leves e moderados (tosse, coriza, febre, dor no corpo, mal-estar geral).

Um dado importante é que os centros com horário estendido s[o vão atender adultos no período noturno. Conforme a secretaria, os atendimentos pediátricos nos Centros de Saúde com horário ampliado serão realizados de segunda a sexta, das 7h às 19h. Após este horário e nos finais de semana e feriados, os atendimentos pediátricos serão realizados nas UPAs.

“As Unidades de Pronto-Atendimento permanecem atendendo normalmente, todos os dias, 24 horas. A orientação é que sejam procuradas para casos de maior gravidade, como queda com torção ou fratura, forte dor no peito, vômito constante, dor abdominal, sangramento intenso e outras queixas clínicas mais complexas”, afirma a secretaria.

Veja os centros de saúde que terão horário estendido, endereços e horários de funcionamento:

BARREIRO: Centro de Saúde Francisco Gomes Barbosa

Início atendimento com horário ampliado: segunda-feira, dia 3

Endereço: Avenida Nélio Cerqueira, 15, Tirol

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 22h30 / finais de semana e feriados, das 7h às 22h

CENTRO SUL: Centro de Saúde Nossa Senhora Aparecida

Início atendimento com horário ampliado: segunda-feira, dia 3

Endereço: Rua Paulino Marquês Gontijo, 109, Novo São Lucas

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 22h30 / finais de semana e feriados, das 7h às 22h

LESTE: Centro de Saúde Vera Cruz

Início atendimento com horário ampliado: segunda-feira, dia 3

Endereço: Praça Pedro Lessa, 36, Vera Cruz

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 22h30 / finais de semana e feriados, das 7h às 22h

NORDESTE: Centro de Saúde Cachoeirinha

Início atendimento com horário ampliado: segunda-feira, dia 3

Endereço: Rua Borborema, 1.325, Cachoeirinha

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 22h30 / finais de semana e feriados, das 7h às 22h

NOROESTE: Centro de Saúde Califórnia

Início atendimento com horário ampliado: segunda-feira, dia 3

Endereço: Avenida das Castanholas, 277, Califórnia

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 22h30 / finais de semana e feriados, das 7h às 22h

OESTE: Centro de Saúde Vila Imperial

Início atendimento com horário ampliado: terça-feira, dia 4

Endereço: Rua Guilherme Pinto da Fonseca, 350, Madre Gertrudes

Funcionamento: segunda a sexta, das 7h às 22h30 / finais de semana e feriados, das 7h às 22h

Fonte: O Tempo