Após duas temporadas, goleira se despede do Galo Futebol Feminino

Mais uma atleta se despediu do Atlético neste fim de ano de 2021. A goleira Amanda, de 26 anos, usou as redes sociais para contar que não estará no time feminino na próxima temporada e agradeceu pela passagem vitoriosa no clube.

Amanda foi contratada em agosto de 2019, na montagem do elenco alvinegro para a disputa do Campeonato Barsileiro A-2. Ela foi titular e destaque na conquista do Mineiro – pegou um penâlti na disputa da final do torneio contra o Cruzeiro, em 2020. Além disso, esteve no título do Estadual e no acesso à elite do futebol brasileiro em 2021. Pelo Galo foram 32 jogos, sendo 18 vitórias, 11 empates e 3 derrotas.

“Bicampeonato Mineiro, acesso à primeira divisão e vice-campeonato Brasileiro. Sem falar na oportunidade de iniciar um projeto, fazê-lo dar certo e trabalhar com pessoas que me ajudaram a ser uma profissional ainda melhor”, disse a jogadora sobre sua passagem no clube.

Amanda agradeceu ao Atlético e ao preparador de goleiras Ricardo Xavier em sua conta pessoal no instagram. “Nunca é fácil se despedir, principalmente depois de tanto tempo. Vivi momentos de incertezas, momentos difíceis, momentos de alegria e momentos de conquistas. Não foi um conto de fadas, mas termina com um final feliz”, concluiu.

Mudanças

Além dela, outras duas atletas de destaque das Vingadoras já haviam se despedido do clube, a volante Bruna Emília, mais conhecida como Rebelde, e a meia-atacante Aline Guedes. Elas também estavam no time desde 2019.

Fonte: O Tempo