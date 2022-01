Aprovado nos exames no Galo, Ademir quer marcar nome na história do clube

O atacante Ademir já foi oficializado como o primeiro reforço do Galo para a temporada 2022. Aprovado nos exames médicos, o Fumancinha já falou no carinho que tem recebido do torcedor alvinegro e já traçou metas para retribuir dentro de campo.

🐔💨 Exames concluídos e as primeiras palavras de Ademir como novo atacante do #Galo! 👇🏾 Bora deixar aquele recado de boas vindas, Massa! pic.twitter.com/RZkpVfrZKP — Atlético 😷 (@Atletico) January 1, 2022

“Estou aqui para dizer que podem contar comigo (a torcida), vou dar meu melhor, vou dar alegria e títulos para vocês, e se Deus quiser, vou deixar meu nome marcado na história desse clube”, afirmou o atacante.

Ademir já tinha um pré-contrsto assinado com o Atlético desde meados de 2021 e foi oficializado como reforço no início da tarde deste sábado (1).

“Estou muito feliz em fazer parte (desse grupo) , sensação incrível, é um sonho que se realiza, vou ser feliz nesse grupo e vamos colher muitos frutos”, disse o jogador, que mesmo antesz de vestir a camisa preto e branca já vinha recebendo apoio do torcedor. “Não só nas ruas, nas redes sociais também recebo muito carinho, fico feliz, isso me dá confiança para fazer meu melhor e alegrar essa torcida maravilhosa”, completou o jogador.

Ademir assinou contrato com o Galo com validade até dezembro de 2024. No último Brasileirão, com a camisa do América, ele marcou 13 gols.

Fonte: O Tempo