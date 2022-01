Chuva forte em BH: acompanhe os alertas em tempo real

Pelo menos quatro regionais registram forte chuva no fim da tarde deste primeiro dia do ano. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, as regionais Norte, Nordeste, Centro-Sul e Leste registraram chuvas extremamente fortes, ou seja, com um volume acima de 5 mm.

As condições das chuvas em cada regional podem ser acompanhadas em tempo real pelo Twitter da Defesa Civil do município. Confira:

Essas quatro regionais onde houve registro de chuva forte também estão em alto grau de risco geológico, junto com Noroeste e Oeste, também de acordo com a Defesa Civil.

Fonte: O Tempo