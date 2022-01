Doze horas após batida entre carretas, BR-381 ainda não foi 100% liberada

Quase 12 horas após um grave acidente que vitimou um motorista de caminhão na BR-381, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, a rodovia ainda não foi completamente liberada. A batida frontal entre duas carretas aconteceu por volta das 4h e as duas pistas tiveram de ser completamente fechadas por quase dez horas.

Às 13h56, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) publicou no Twitter que a pista da BR-381, na altura do km 161, foi liberada parcialmente, utilizando o sistema de siga e pare, ou seja, com revezamento de fluxo entre os dois sentidos.

De acordo com a PRF, os veículos bateram de frente e o motorista de um dos veículos morreu na hora, enquanto outro ficou gravemente ferido.

Nas outras rodovias mineiras, não há pontos de retenção neste sábado (1º).

Fonte: O Tempo