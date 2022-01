Ex-Cruzeiro, zagueiro Dedé é novo reforço da Ponte Preta

Após deixar o Cruzeiro em julho de 2021, Dedé voltará a atuar no futebol brasileiro. O zagueiro foi anunciado nesta sexta-feira (31) como novo reforço da Ponte Preta para 2022. No time paulista, vai disputar o Estadual, a Copa do Brasil e a Série B.

Dedé recebeu propostas do Botafogo e do Fluminense para a próxima temporada, e chegou a ser especulado no Vasco. O zagueiro estava treinando no CT do Volta Redonda, onde foi revelado. Ele estava livre no mercado desde que deixou o time celeste no meio do ano passado, após conseguir acordo na Justiça do Trabalho.

Zagueiro Dedé, que já foi bicampeão brasileiro e da Copa do Brasil, chega a Ponte para integrar elenco 2022 – https://t.co/4j0pswB14o #VamosPonte #FechadoComAMacaca pic.twitter.com/RwHc5GmyII — Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) December 31, 2021

Cruzeiro

O jogador esteve no Cruzeiro por oito anos, e conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e três Campeonatos Mineiros (2014, 2018 e 2019). Foram 188 jogos e 15 gols.

Dedé não entra em campo por uma partida oficial desde 19 de outubro de 2019, na vitória do Cruzeiro por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 27ª rodada do Brasileirão. O zagueiro se lesionou e foi substituído aos 18 minutos do primeiro tempo, e não atuou mais com a camisa celeste.

Ficha técnica

Nome: Anderson Vital da Silva

Data de nascimento: 01/07/1988

Local: Volta Redonda/RJ

Posição: zagueiro

Pé preferencial: direito

Altura: 1m92

Peso: 88kg

Clubes que defendeu: Cruzeiro, Vasco e Volta Redonda.

Fonte: O Tempo