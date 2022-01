Galo oficializa contratação de Ademir, ex-América

Ademir, um dos responsáveis diretos não só pela permanência do América na elite do futebol brasileiro, mas como também pela vaga do clube na Libertadores, foi oficializado como novo reforço do Galo neste sábado (1). Em publicação na rede oficial do Atlético, a informação é de que o Fumacinha assinou vínculo até dezembro de 2024 e se tornou o primeiro reforço para a temporada 2022.

🐔💨 Ademir tá na casa! 😎 Um dos destaques do futebol brasileiro na última temporada, o atacante é o primeiro reforço do #Galo para 2022! O contrato de Ademir vai até dezembro de 2024. Bem-vindo, Fumacinha! 🤝🏴🏳️ pic.twitter.com/LLpuCG1Bgv — Atlético 😷 (@Atletico) January 1, 2022

“Ademir tá na casa! Um dos destaques do futebol brasileiro na última temporada, o atacante é o primeiro reforço do Galo para 2022! O contrato de Ademir vai até dezembro de 2024. Bem-vindo, Fumacinha!”, postou o clube.

O negócio entre Atlético e Ademir já era certo, pois o atacante havia assinado um pré-contrato com o clube há seis meses, já que não aceitou renovar com o Coelho. Mesmo ciente disso, jogador e América mantiveram o contrato até o último dia do ano passado, pois entenderam que seria benéfico para ambos a permanência, conforme se comprovou com o rendimento do atleta dentro de campo.

No Brasileirão, Ademir marcou 13 dos 41 gols do Coelho na competição e terminou em quarto na lista de goleadores.

Fonte: O Tempo