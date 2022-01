Monaco anuncia a saída de Niko Kovac, primeiro técnico demitido em 2022

Mal virou o ano e o futebol mundial já registra a primeira demissão de treinador. O croata Nino Kovac foi oficialmente dispensado pelo Monaco, da França, neste sábado, por causa da má campanha do time no Campeonato Francês.

“O Monaco anuncia que decidiu se separar de Niko Kovac. O treinador croata foi informado disso na quinta-feira, numa entrevista preliminar”, informou o clube, que antes do anúncio, fez enorme festa para oficializar a chegada do lateral-direito Vanderson, ex-Grêmio.

Kovac dirigiu a equipe francesa em 74 partidas, mas vinha frustrando a expectativa dos dirigentes na atual temporada ao não conseguir andar entre os primeiros colocados. Hoje, o Monaco estaria fora das competições europeias.

São 15 pontos de distância do líder do Francês, o Paris Saint-Germain, e apenas a sexta colocação no campeonato, na visão do clube, um enorme fracasso. Sem perspectiva de melhora, os dirigentes optaram pelo desligamento.

“O Monaco anunciará muito em breve o nome do seu novo treinador. Até então, Stéphane Nado, treinador da equipe de base, garante a formação do grupo profissional”, noticiou o clube.

Fonte: O Tempo