Moradores de BH com sintomas gripais lotam UPAs no 1º dia de 2022

O primeiro dia de 2022 em Belo Horizonte foi com Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) com superlotação. Nas unidades de saúde, pacientes com sintomas gripais tiveram que se amontoar e aguardar por longas horas para conseguir atendimento médico.

A UPA Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, na região Noroeste da capital mineira, estava repleta de pessoas com sintomas de gripe, que se amontoavam do lado de dentro da unidade.

A garçonete Taiani Cruz, de 28 anos, aguardou atendimento médico do lado de fora da UPA. Ela estava com febre e apresentava outros sintomas gripais. “Demorei mais de uma hora para receber atendimento e constatar que estou com uma gripe forte. Lá dentro tá todo mundo amontoado. A maioria está com gripe também. Então esperei pelo atendimento do lado de fora. Pelo menos tem espaço e ar circulando”, descreveu.

Na UPA Barreiro, a situação se repete. A auxiliar administrativa Vanessa Gomes, de 29 anos, espera do lado de fora da unidade lotada, há quase três horas, a filha de um ano e cinco meses de idade ser atendida. A menina está com febre e tosse persistente há quase três dias.

“A unidade está muito lotada. Mas não tem como ir embora sem a minha filha passar por uma avaliação médica,” disse a mulher.

Já na UPA Oeste, a procura por atendimento médico estava menos intensa. Porém, o atendimento no local está demorado. A faxineira Vera Lúcia, de 37 anos, já está na unidade há mais de três, com o marido, que apresenta há três dias, febre constante e dor no peito.

“A unidade não está muito cheia, mas meu marido já está aqui há quase três horas. Neste momento ele está recebendo soro e fazendo exames para saber se ele está com gripe ou outra coisa,” disse a faxineira.

