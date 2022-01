Morre Vadim Khamuttskikh, dono de três medalhas olímpicas no vôlei

Morreu na última sexta-feira (31/12), aos 52 anos, o ex-jogador de vôlei russo Vadim Khamuttskikh. Pela seleção, ele foi campeão mundial em 1999 e conquistou três medalhas olímpicas: prata em Sydney-2000 e bronze em Atenas-2004 e Pequim-2008.

Khamuttskikh atuava havia seis temporadas como treinador do Belogorie Belgorod, time pelo qual havia conquistado duas Champions League da modalidade e sete títulos nacionais como levantador. De acordo com Gennady Shipulin, vice-presidente da Federação Russa de Vôlei, a causa da morte foi uma parada cardíaca sofrida pouco antes da virada do ano.

“Morreu o homenageado mestre do esporte, lendário jogador, treinador e excelente pessoa Vadim Anatolyevich Khamuttskikh. Esta é uma perda irreparável para todo o voleibol russo e mundial. Condolências à família e aos amigos”, diz comunicado publicado no site oficial do clube e compartilhado pela seleção russa de vôlei.

O corpo de Khamuttskikh será velado no ginásio do Belogorie Belgorod e sepultado no dia 4 de janeiro.

“Era um cara maravilhoso. Todos nós o amávamos, toda a cidade e todo o país. Foi uma grande figura do voleibol, ótima pessoa e ótimo jogador. Sempre deu o seu melhor. Estamos muito, muito tristes. É uma perda enorme”, declarou Gennady Shipulin à agência de notícias russa RIA Novosti.

Vadim Khamuttskikh defendeu as cores da seleção russa de vôlei em 237 partidas oficiais. Uma curiosidade que marcou a carreira do jogador foi a utilização do apelido “Borodá” (“Barba”) em seus uniformes durante as disputas das competições nacionais.

Fonte: O Tempo