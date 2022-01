Motorista de ônibus morre atropelado no Anel Rodoviário; condutor fugiu

Um motorista de ônibus de 58 anos morreu após ser atropelado no Anel Rodoviário, na altura do bairro Palmares, na região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (1º). O motorista que provocou o acidente fugiu do local, mas foi localizado horas depois pela Polícia Militar e encaminhado ao Central Estadual do Plantão Digital da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Há suspeita de que ele tenha ingerido bebida alcoólica.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma testemunha revelou que estava em um ônibus de viagem com destino a Guarapari, quando o motorista do ônibus parou o veículo para descer. Ele iria para casa e a viagem seria continuada pelo motorista reserva.

O homem de 58 anos estava ao lado da pista marginal do Anel Rodoviário tentando localizar um carro por aplicativo quando foi surpreendido por um Honda Civic desgovernado. Após o atropelamento, o carro capotou. Testemunhas tentaram socorrer a vítima e viram que o motorista deixou o veículo e fugiu a pé.

Minutos depois, uma testemunha relatou ter visto um homem com as mesmas características do motorista do carro retornar ao local do acidente na garupa de uma moto e pegar pertences que estavam dentro do Honda Civic. Dentro do carro havia uma garrafa de rum.

Durante horas, policiais buscaram pelo motorista. Foram ao endereço cadastrado, à casa da mãe dele e ao seu local de trabalho. Até que os policiais localizaram o homem em sua residência e lhe fizeram várias perguntas.

De acordo com o BO, o homem tinha sinais de embriaguez, como olhos avermelhados e narrativa desconexa. Ele primeiro teria dito que bebeu pouco e depois afirmou que não havia tomado bebida alcóolica. O homem se recusou a fazer o teste de etilômetro. Para justificar os olhos avermelhados, o homem afirmou que estava tendo uma carga excessiva de trabalho nos últimos dias.

Fonte: O Tempo