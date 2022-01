Pais comemoram chegada dos primeiros bebês em 2022 no Rio de Janeiro

O primeiro bebê a nascer na rede estadual de maternidades do Rio de Janeiro foi o menino Samuel. Ele veio ao mundo no Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita, na Baixada Fluminense, pesando 3,29 quilos e medindo 52 centímetros, aos 11 minutos de 2022. A dona de casa Jackeline Cristina Ventura, moradora de Nilópolis, e o filho passam bem.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES), Jackeline Cristina chegou à unidade às 22h33, acompanhada da mãe, Jaciara da Fonseca Ventura de Oliveira. Já com 41 semanas de gravidez, foi internada e realizou exames de rotina, que indicaram a urgência de uma cesárea.

De acordo com a SES, o nascimento de Samuel ocorreu em um momento em que a segurança dos bebês e das mães são prioridade na gestão do estado, com ações de conscientização e investimentos no parto seguro.

Capital

Já o primeiro carioca a chegar em 2022 na rede municipal da capital nasceu no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste do Rio. O menino Arão nasceu à 0h03 com 2,860 quilos e 49 centímetros, também por cesariana. Os pais Priscila Araújo da Silva e Luciano Freitas receberam o filho com muita alegria e emoção.