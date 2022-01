Para vidente, 2022 terá brilho do Galo, América estável e Cruzeiro conturbado

O futebol mineiro irá proporcionar fortes emoções para o torcedor em 2022. Quem garante é o vidente e pai de santo Gildo Minghelli, conhecido como ‘Mago dos Cristais’, que tradicionalmente faz previsões para o Super.FC. Nos últimos anos, inclusive, Gildo acertou algumas de suas previsões, como em 2020, quando disse que o Atlético teria melhorias e faria uma grande campanha no Brasileiro .

Com grande índice de acertos, Minghelli prevê que 2022 será uma temporada diferente para os três grandes clubes de Belo Horizonte. América, Atlético e Cruzeiro estão com vibrações distintas, segundo ele, para o novo ano.

“Vai ser um ano bom para o América e excelente para o Atlético. Para o Cruzeiro, continua aquela dúvida. O clube só trata do plano material e ainda tem a necessidade de tratar do plano espiritual. Alguma coisa ali não encaixa bem. Só o dinheiro não vai ser capaz de resolver. Vai ter muita dificuldade de sair da Série B e ir para a Série A. Ainda vejo muita disputa interna lá dentro”, disse.

Com a aprovação da lei que transforma clubes em sociedades anônimas, Gildo Minghelli acredita que clubes de menor expressão se darão bem com a nova realidade. “Alguns times pequenos serão tomados por grandes empresários. Acredito que muitos times pequenos terão um bom ano. Vejo o Villa Nova, de Nova Lima nesse caminho, por exemplo”.

Veja a previsões de Gildo Minghelli para o 2022 dos clubes de Belo Horizonte e da seleção brasileira:

ATLÉTICO

“Eu vislumbro que o Atlético vem bem forte para 2022 e com boas possibilidades de títulos. Essa mudança de técnico do Atlético não atrapalha os planos do clube. Ainda continua a estrela do Galo brilhar. Com sucesso garantido”.

Sobre a saída de Cuca: “É melhor, a pessoa não está querendo trabalhar, precisando de ter paz, dá caminho para outro vir. E vindo uma pessoa com boa energia, as coisas fluem. Pode ser o Jorge Jesus, pode ser outro. Portugal tem muito técnico bom. Vai dar tudo certo para o Atlético”.

AMÉRICA

“Vislumbrei um grande ano para o América mas, nos últimos dias, eu notei que enfraqueceu a energia. Talvez consiga ficar estável. A estabilidade para baixo. O América declinou um pouco com todas essas mudanças. Mas tem chances de ter um ano bom”.

CRUZEIRO

“O Cruzeiro, mesmo com esse investimento todo, vai precisar de muita ajuda. Mas vai ter muitas dificuldades para subir. Vai ter muitas mudanças. Técnico e outras pessoas saíram do clube. E esses que já foram demitidos geraram uma energia pesada. Isso deixa o ambiente de trabalho pesado. O clube precisa fazer uma limpeza energética. Um trabalho de espiritualidade para acalmar a situação. Se não limpar, será mais um ano difícil”.

SELEÇÃO BRASILEIRA

“O Brasil tem grandes chances de ser campeão da Copa do Mundo. Precisa fazer algumas mudanças até lá. Acho que muita coisa vai mudar no Brasil. O ano de 2022 vai ser muito transformador. Uma tendência é o velho sair de linha”.

Fonte: O Tempo