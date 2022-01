Paulo Pezzolano é velho conhecido de Paulo André, gestor de futebol do Cruzeiro

Cotado para assumir o comando técnico do Cruzeiro, Paulo Pezzolano é velho conhecido dos gestores de futebol do clube, e tem relação antiga com Paulo André, homem de confiança de Ronaldo Fenômeno.

Em 2019, o técnico esteve na mira do Athletico-PR para comandar o time Sub-23 no Campeonato Paranaense do ano seguinte, com chances de assumir a equipe profissional. Pezzolano disputava a vaga com Ariel Holán, Gabriel Heinze e Sebastian Beccacece, mas tinha a seu favor o bom relacionamento com Paulo André, à época, diretor executivo do clube.

Paulo André foi a Montevidéu para se reunir com Pezzolano e apresentar os projetos do Athletico-PR e a proposta. Porém, o treinador acabou optando por acertar com o Pachuca, do México – onde estava na última temporada.

O treinador sempre esteve na lista de Paulo André, principalmente pelo estilo de jogo. Agora, com o cargo de treinador vago no Cruzeiro e o dirigente à frente do futebol do clube, seria unir o útil ao agradável. Um velho desejo, a intenção de Pezzolano em treinar um clube do futebol bradileiro.

Relação antiga

Paulo Pezzolano e Paulo André jogaram juntos no Furacão em 2006. O uruguaio assinou contrato em setembro de 2005 e sua estreia ocorreu somente em janeiro de 2006, no duelo entre Furacão e Galo Maringá, no estádio Willie Davids, na Cidade Canção.

Fonte: O Tempo